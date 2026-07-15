Le cours de l'action Elevance Health recule, la révision à la hausse des prévisions de bénéfices n'ayant pas suffi à convaincre les investisseurs

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* Les autres entreprises du secteur ont reculé après l'annonce de prévisions de bénéfices jugées trop modestes

* Le directeur général indique que les prévisions de marge pour Medicaid restent prudentes et inchangées

* L'assureur prévoit de se retirer d'autres marchés Medicaid d'ici 12 à 18 mois

(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 7, des commentaires de la société sur Medicaid aux paragraphes 12 et 13, d'un graphique; mise à jour des cours de l'action) par Sriparna Roy et Sneha S K

Elevance Health ELV.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé mercredi les estimations de résultats du deuxième trimestre, mais son titre a chuté de plus de 11 %, la révision s'étant avérée inférieure aux attentes élevées des investisseurs.

Les analystes de Wall Street ont indiqué que l'ampleur de la révision à la hausse des prévisions était inférieure à celle du dépassement des prévisions de résultats trimestriels, ce qui a déclenché une vague de ventes à l'échelle du secteur.

L'action de Molina MOH.N , une société du même secteur, a chuté de plus de 4 %, tandis que celles de Centene CNC.N , Oscar OSCR.N et UnitedHealth UNH.N ont reculé de 2 % à 6 %.

Elevance a relevé ses prévisions de bénéfice de 25 cents, les portant à au moins 27 dollars par action, après avoir dépassé de 1,24 dollar les prévisions de bénéfice par action trimestriel.

« Les attentes étaient élevées à l’approche de ce trimestre », a déclaré Michael Ha, analyste chez Baird.

DES RÉSULTATS AU-DESSUS DES ATTENTES, UNE RÉVISION À LA HAUSSE MODÉRÉE

Elevance a donné le coup d’envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre pour les assureurs santé. Son grand concurrent, UnitedHealth, publiera ses résultats jeudi.

Compte tenu de la remontée des actions depuis le premier trimestre, un résultat légèrement supérieur aux prévisions et une révision à la hausse modeste ne devraient pas satisfaire le marché, a déclaré David Windley, analyste chez Jefferies.

La hausse de la demande de services de santé parmi les adhérents aux régimes financés par l’État a entraîné une augmentation des dépenses médicales pour les assureurs santé.

Elevance, qui est davantage exposée à l’assurance commerciale et aux régimes Medicaid destinés aux Américains à faibles revenus, s’est retirée des marchés Medicare Advantage, peu performants, destinés aux personnes âgées.

Pour le trimestre, Elevance a annoncé un ratio de sinistralité médicale – le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux – de 89,7 %. Les analystes s’attendaient à un ratio de 90,15 %, selon les données compilées par LSEG.

ZOOM SUR MEDICAID

Les régimes Medicaid subissent une pression accrue due aux changements de politique. Alors que les États américains ont redéfini les critères d’éligibilité à Medicaid, de nombreux bénéficiaires en bonne santé ont quitté le programme, laissant une population plus malade et ayant des besoins médicaux plus importants. Les contraintes de financement et les modifications apportées aux règles de travail de Medicaid ont aggravé ces difficultés.

« Nos perspectives concernant la marge d’exploitation de Medicaid restent raisonnablement prudentes et inchangées par rapport à nos prévisions précédentes », a déclaré la directrice générale Gail Boudreaux.

La société prévoit de se retirer d’autres marchés Medicaid au cours des 12 à 18 prochains mois, là où elle ne voit pas de perspective de performance durable.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice annuel de 26,86 dollars par action.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action d’Elevance, à 7,45 dollars, a dépassé les estimations de 6,21 dollars.

L'assureur prévoit de renouer avec une croissance de son bénéfice ajusté d'au moins 12 % en 2027.