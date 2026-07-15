Le cours de l'action Elevance Health recule, la révision à la hausse des prévisions de bénéfices n'ayant pas convaincu les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des cours au paragraphe 1, des commentaires des analystes aux paragraphes 4, 6 et 11, ainsi que d'un graphique) par Sriparna Roy et Sneha S K

Elevance Health ELV.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé mercredi les estimations de résultats du deuxième trimestre, mais son titre a chuté de près de 9 % avant l’ouverture de la Bourse, cette révision s’étant avérée inférieure aux attentes élevées des investisseurs.

La société a donné le coup d'envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre pour les assureurs santé. UnitedHealth, un concurrent de plus grande envergure, UNH.N publiera ses résultats jeudi.

Elevance a relevé ses prévisions de bénéfice pour 2026 à au moins 27 dollars par action, contre au moins 26,75 dollars prévus précédemment. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice annuel de 26,86 dollars par action.

« La surperformance de plus d’un dollar par action enregistrée au cours du trimestre n’a pas été pleinement prise en compte dans la révision à la hausse de 0,25 dollar des prévisions », a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

Elevance, qui est davantage exposée à l’assurance commerciale et aux régimes Medicaid destinés aux Américains à faibles revenus, s’est retirée des marchés Medicare Advantage pour les personnes âgées, où ses performances étaient insuffisantes.

Si les attentes étaient très élevées avant la publication des résultats, les performances en matière de coûts médicaux ont probablement été en deçà des espoirs des investisseurs, a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI.

Pour le trimestre, Elevance a annoncé un ratio de sinistralité médicale – c’est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux – de 89,7 %. Les analystes s’attendaient à un ratio de 90,15 %, selon les données compilées par LSEG.

Les prévisions d’Elevance ont également entraîné les actions de ses concurrents à la baisse avant l’ouverture de la Bourse. Molina MOH.N a chuté de près de 9 %, tandis que Centene

CNC.N , Oscar OSCR.N et UnitedHealth UNH.N ont reculé de 5 % à 3 %.

La hausse de la demande de services de santé parmi les adhérents aux régimes financés par l’État a entraîné une augmentation des dépenses médicales pour les assureurs santé.

Elevance avait précédemment déclaré qu’elle considérait 2026 comme une année « d’exécution et de repositionnement », car elle prévoit de renouer avec une croissance de son bénéfice ajusté d’au moins 12 % en 2027.

« Il semble que la direction investisse pour l’avenir en mettant l’accent sur une croissance des bénéfices d’au moins 12 % en 2027 et au-delà, plutôt que de laisser cette surperformance se répercuter sur le résultat net en 2026 », a déclaré Julie Utterback.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action d’Elevance, à 7,45 dollars, a dépassé les estimations, qui s’élevaient à 6,21 dollars.