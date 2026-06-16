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Le cours de l'action Edgewise recule après la publication de résultats d'essais cliniques sur un médicament contre les maladies cardiaques qui ont déçu les investisseurs
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 17:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kamal Choudhury

Les actions d’Edgewise Therapeutics EWTX.O ont chuté de près de 10 % mardi après que l’efficacité de son médicament expérimental contre les maladies cardiaques, évaluée dans le cadre d’une étude de phase intermédiaire, s’est avérée inférieure aux attentes des investisseurs. La société, basée à Boulder, dans le Colorado, testait le médicament EDG-7500 chez des patients atteints de deux types de cardiomyopathie hypertrophique (HCM), une affection caractérisée par un épaississement du muscle cardiaque qui entrave le bon pompage du sang.

Chez les patients atteints de CMH non obstructive, une forme de la maladie plus difficile à traiter, l’EDG-7500 a obtenu un score de 13 points sur l’échelle KCCQ, un outil d’évaluation largement utilisé qui mesure l’amélioration des symptômes. Certains investisseurs espéraient peut-être un résultat dans la fourchette haute des « teens » (entre 15 et 19 points) voire potentiellement supérieur à 20 points, a déclaré Leonid Timashev, analyste chez RBC Capital Markets.

Dans le cas de la CMH obstructive, la forme la plus courante de la maladie, le médicament a permis une amélioration de 24 points sur la même échelle. « Même si nous pensons que les données d’efficacité présentées aujourd’hui concernant la CMN ont peut-être déçu certaines attentes des investisseurs, nous soulignons la position clairement compétitive de ce médicament en termes d’efficacité » par rapport aux médicaments approuvés , a déclaré M. Timashev, ajoutant que le profil de sécurité de l’EDG-7500 était « sans égal dans ce domaine ». L’EDG-7500 agit en ralentissant la vitesse de contraction du cœur afin de l’aider à mieux se détendre entre deux battements, sans réduire sa capacité à pomper le sang, contrairement aux médicaments concurrents qui ciblent la myosine cardiaque, tels que l’ CYTK.O ficamten de Cytokinetics. M. Timashev estime que ce médicament pourrait atteindre un chiffre d’affaires maximal potentiel de 3 ,5 milliards de dollars .

Le médicament d’Edgewise n’a montré aucun affaiblissement de la capacité de pompage du cœur et un faible taux de troubles du rythme cardiaque à 12 semaines dans l’essai portant sur 53 patients. Les investisseurs pourraient également s’inquiéter des délais de recrutement, de la nécessité éventuelle d’un essai comparatif direct avec des médicaments déjà approuvés et de la longue attente avant la publication des données de phase avancée, ont déclaré les analystes de Truist, tandis que l’analyste de J.P. Morgan, Tessa T. Romero, a qualifié la baisse du cours de l’action Edgewise d’« injustifiée ».

Valeurs associées

CYTOKINETICS
74,9800 USD NASDAQ +5,04%
EDGEWISE THERAP
33,8100 USD NASDAQ -3,98%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/06/2026 à 17:10:29.

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