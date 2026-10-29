Le cours de l'action eBay progresse après la publication de prévisions annuelles optimistes et de résultats supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action de la société de commerce électronique eBay EBAY.O affiche une hausse de 6,2% à 125,3 $ en pré-ouverture

** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 6,25 $ et 6,3 $, soit un niveau supérieur aux estimations des analystes qui s'établissaient à 6,21 $ – données compilées par LSEG

** La société prévoit également un chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 compris entre 12,62 milliards et 12,67 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 12,6 milliards de dollars

** “Les solides résultats d’eBay au troisième trimestre reflètent la dynamique soutenue de nos priorités commerciales et de nos segments de clientèle, alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers le recommerce”, a déclaré Jamie Iannone, directeur général

** EBAY affiche pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires et un BPA ajusté de 3,2 milliards de dollars et 1,51 dollar, dépassant les estimations consensuelles de 3,12 milliards de dollars et 1,41 dollar

** Sur 32 courtiers, 12 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 20 “conserver”; l'objectif de cours médian est de 125 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 35,5% depuis le début de l’année