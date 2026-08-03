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Le cours de l'action du transformateur de viande Tyson Foods recule après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 13:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** L'action du transformateur de viande Tyson Foods

TSN.N recule d'environ 4% à 55,78 dollars en pré-ouverture ** La société revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel, car la pénurie de bétail aux États-Unis continue d’entraîner des pertes dans son activité de viande bovine ** TSN table désormais sur un résultat d'exploitation ajusté annuel compris entre 2,1 et 2,3 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,2 à 2,4 milliards de dollars

** La société prévoit une hausse de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 2,5% et 3,5%, contre une hausse de 2% à 4% précédemment; les analystes tablent sur une hausse de 4,3% - données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est établi à 13,87 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 14,12 milliards de dollars

** Le BPA trimestriel ajusté s'est établi à 99 cents, conformément aux attentes

** À la clôture d'hier, l'action TSN affichait une baisse d'environ 1% depuis le début de l'année

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TYSON FOODS -A-
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