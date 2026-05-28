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Le cours de l'action du producteur de charbon Peabody recule après l'émission d'obligations convertibles d'une valeur de 225 millions de dollars
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Les actions de Peabody Energy BTU.N reculent de 0,6% en pré-ouverture, à 26,19 dollars, alors que le producteur de charbon cherche à lever des fonds pour réduire une partie de sa dette ** La société basée à Saint-Louis, dans le Missouri, procède à une émission privée d'obligations convertibles d'un montant de 225 millions de dollars arrivant à échéance en 2031

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 3,25% en circulation, arrivant à échéance en 2028, et d'affecter le solde à des besoins généraux de l'entreprise

** Elle prévoit également d'utiliser le produit pour financer le coût des options d'achat plafonnées, des opérations sur dérivés utilisées pour compenser une dilution potentielle

** La société affiche une capitalisation boursière de 3,2 milliards de dollars sur la base de 121,8 millions d'actions en circulation

** L'action BTU a clôturé en hausse de 1,7% mercredi, ramenant sa perte depuis le début de l'année à environ 11%

** 5 analystes sur 7 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 2 la note "conserver"; objectif de cours médian de 34 $, selon les données de LSEG

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