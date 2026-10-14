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Le cours de l'action du laboratoire pharmaceutique Liquidia rebondit après l'accord conclu avec United Therapeutics
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 10:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de la société pharmaceutique Liquidia ( LQDA.O ) ont progressé de 46,21% à 39,20 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce avoir réglé les six litiges en cours avec United Therapeutics UTHR.O , garantissant ainsi un accès ininterrompu à YUTREPIA, un médicament utilisé pour traiter les patients atteints d'une forme d'hypertension pulmonaire

** La société versera un montant net de 380,7 millions de dollars par versements échelonnés jusqu’en 2027 pour régler ce litige

** Le titre affiche une baisse de plus de 22% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

LIQUIDIA
26,8100 USD NASDAQ -3,11%
UNITED THERAPEUT
543,4000 USD NASDAQ -1,22%
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