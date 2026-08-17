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Le cours de l'action du groupe minier spécialisé dans le tungstène Almonty s'envole grâce à un programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 15:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Les actions du producteur de tungstène Almonty Industries ( ALM.O ), cotées au Nasdaq, ont progressé de 7,4 % à 16,20 dollars avant l'ouverture de la séance de lundi, après l'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars ** ALM indique que le programme 2026 permettra le rachat de 14,4 millions d’actions (soit environ 5 % du capital en circulation) sur une période de 36 mois à compter du 14 août

** La société indique que son conseil d’administration a autorisé ce programme car il estime que le cours actuel de l’action ne reflète pas la valeur sous-jacente de la société ni celle des actifs qui la sous-tendent ** ALM a introduit en bourse aux États-Unis en juillet 2025 à l’issue d’une introduction en bourse de 90 millions de dollars, au prix de 4,50 dollars par action ** En 2026, la société a achevé en mars la mise en service de la phase 1 dans sa mine phare de Sangdong, en Corée du Sud, et a transféré son siège social du Canada à Dillon, dans le Montana, en avril

** À la clôture de vendredi, l’action ALM affichait une hausse de 71 % depuis le début de l’année et se situait à environ 38 % en dessous de son plus haut intrajournalier sur un an, à 24,41 dollars, atteint le 17 avril

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