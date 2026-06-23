Le cours de l'action du fabricant de puces Cerebras recule après la publication de ses résultats du premier trimestre et de ses prévisions pour l'exercice 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action du concepteur de puces Cerebras Systems

CBRS.O recule de 7,8 % à 209,70 dollars en séance prolongée

** CBRS annonce un chiffre d'affaires de 193,4 millions de dollars pour le premier trimestre , contre 99,5 millions de dollars pour la même période l'année dernière

** La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 855 et 865 millions de dollars pour l’exercice 2026, soit une hausse de 69 % en glissement annuel selon l’estimation médiane

** CBRS se concentre sur l’inférence, le processus par lequel les systèmes d’IA répondent aux requêtes des utilisateurs, et a lié une grande partie de sa croissance à OpenAI, notamment grâce à un accord pluriannuel de 20 milliards de dollars en vertu duquel le créateur de ChatGPT déploiera 750 mégawatts de puces Cerebras