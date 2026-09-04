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Le cours de l'action DocuSign s'envole après la publication de prévisions optimistes
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 20:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** L'action DocuSign DOCU.O a progressé de 4,2% vendredi, atteignant son plus haut niveau depuis janvier, après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes

** Plusieurs courtiers, dont Wells Fargo, ont relevé leurs objectifs de cours sur DOCU à la suite de la publication du rapport, parue jeudi en fin de journée

** L'objectif de cours médian à 12 mois pour le titre s'établit à 70 $; le titre cotait dernièrement à 68,76 $

** La société spécialisée dans la signature électronique bénéficie de l’adoption croissante de ses outils de gestion des contrats basés sur l’IA

** Elle tente de retrouver son élan après une période de ralentissement de la croissance qui a suivi le boom lié à la pandémie

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,499 milliards et 3,507 milliards de dollars

** Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de la société a atteint 875,7 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 867,4 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Sur une base ajustée, la société a affiché un bénéfice par action (BPA) de 1,16 dollar pour le trimestre, contre une estimation consensuelle de 1,09 dollar

** L'action DOCU affiche une baisse d'environ 0,7% depuis le début de l'année, sous-performant ainsi la hausse d'environ 14% de l'indice Nasdaq Composite .IXIC .

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