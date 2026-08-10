Le cours de l'action de la société minière canadienne Barrick recule après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

10 août - ** Les actions de Barrick Mining ABX.TO B.N cotées aux États-Unis chutent de plus de 8 % à 40,09 dollars ** La société n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , pénalisée par une hausse des coûts et une baisse de la production d'or

** La société affiche un bénéfice ajusté de 82 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation de 88 cents par action – données compilées par LSEG

** La production d’or du deuxième trimestre recule à 796 000 onces, contre 797 000 onces un an plus tôt

** ABX et Newmont NEM.N ont réglé tous leurs différends concernant leur coentreprise Nevada Gold Mines, Newmont ayant accepté de verser 1,95 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars à Barrick

** ABX cédera son projet Fourmile à la coentreprise Nevada Gold Mines, tandis que Newmont cédera ses projets Mike et Fiberline

** TD Cowen estime que cet accord lève un obstacle majeur au projet d’introduction en bourse en Amérique du Nord, mais que le prix obtenu est « inférieur à ce que nous avions anticipé »

** « Nous évaluons actuellement la part de 38,5 % de Fourmile à 6,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, soit 4,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de plus que les 1,95 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars reçus, ce qui, selon nous, représente un coût élevé pour régler les litiges et mener à bien l’introduction en bourse » – analystes de TD Cowen

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 7,7 % depuis le début de l’année