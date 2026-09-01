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Le cours de l'action de la société mexicaine Axtel progresse alors que Flo Networks lance une offre publique d'achat concurrente
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 20:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Les actions de l'opérateur de télécommunications mexicain Axtel AXTELCPO.MX ont progressé de plus de 5,5 % après que la société américaine Flo Networks a lancé des offres publiques d'achat simultanées visant à acquérir jusqu'à 100 % d'Axtel et de sa société mère, Controladora Axtel CTAXTELA.MX , ce qui pourrait constituer une menace pour une offre concurrente soutenue par les actionnaires existants

** Les actions de Controladora Axtel progressent de près de 3 %

** Flo n'a pas divulgué les conditions financières

** Flo indique avoir reçu l’accord préliminaire des conseils d’administration des deux sociétés Axtel

** Cette initiative intervient alors qu’un groupe lié au coprésident d’Axtel, Tomas Milmo, et à d’autres actionnaires lance également une offre sur la société, évaluée à environ 632 millions de dollars

** L'offre concurrente valorisant les certificats Axtel à 3,86 pesos (0,2272 dollar) pièce, l'offre de Flo devrait se situer à un niveau similaire, selon une note des analystes de la Scotiabank

** "L'acquisition d'Axtel renforcerait considérablement la présence d'(Flo) dans 90 % des parcs industriels du Mexique", ajoute Scotia

(1 dollar = 16,9911 pesos mexicains)

Fusions / Acquisitions
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