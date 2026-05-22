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Le cours de l'action de BJ's Wholesale Club progresse après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** L'action du discounter BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N progresse de 1 % à 96,65 dollars en pré-ouverture

** L'entreprise dépasse les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à la croissance du nombre d'adhérents, des ventes en ligne et des ventes de carburant

** Elle annonce un chiffre d'affaires trimestriel total de 5,66 milliards de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 5,4 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** BJ affiche un BPA ajusté de 1,10 $ au premier trimestre, contre une estimation de 1,03 $

** Maintient ses objectifs prévisionnels pour l'exercice 2026

** À la clôture d'hier, BJ affichait une hausse d'environ 5 % depuis le début de l'année

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