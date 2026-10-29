Le cours de l'action Crocs s'envole grâce à la révision à la hausse des prévisions, alors que le redressement de HEYDUDE s'accélère

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L'action de Crocs ( CROX.O ) a bondi d'environ 27% jeudi après que le fabricant de chaussures a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, misant sur une reprise durable de sa marque HEYDUDE et sur une demande soutenue pour ses sabots éponymes.

Ces perspectives optimistes contrastent avec la situation générale du secteur de la chaussure, qui est confronté à des dépenses de consommation irrégulières, à des coûts élevés et à une forte concurrence pour attirer les clients, ce qui oblige de nombreuses marques à recourir à des promotions pour stimuler leurs ventes.

* Le titre a atteint 151 ,82 dollars , son plus haut niveau depuis deux ans, et devrait enregistrer sa meilleure journée depuis 2018 si ces gains se confirment.

* La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 3% en 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 1% et 2%.

* Crocs a indiqué que le redressement de HEYDUDE s’était accéléré grâce à des commandes des détaillants plus nombreuses que prévu, les stocks s’étant écoulés rapidement, ce qui a contribué à une hausse de 14% de son chiffre d’affaires en gros.

* "Nous sommes très confiants dans notre capacité à préserver notre rentabilité à l’avenir, même dans un contexte inflationniste", a déclaré le directeur financier Patraic Reagan, ajoutant que plusieurs leviers, notamment des mesures de tarification, d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et de réduction des coûts, ont aidé l’entreprise

* "Nous constatons une faiblesse chez les consommateurs du bas de gamme, et une vigueur chez ceux du haut de gamme", a déclaré le directeur général Andrew Rees lors de la conférence téléphonique sur les résultats, décrivant le marché comme une "économie en forme de K"

* Malgré ces pressions, Crocs a indiqué que ses marques bénéficiaient de produits à des prix relativement abordables, vendus entre 50 et 60 dollars