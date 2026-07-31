Le cours de l'action Coinbase plonge suite à une perte trimestrielle, mais les analystes soutiennent la stratégie de diversification

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* Les analystes tablent sur un soutien à long terme grâce aux stablecoins et aux produits dérivés destinés aux particuliers; l'action Coinbase a perdu près de 28% depuis le début de l'année

* La composition de l'activité continue de s'améliorer, selon un analyste

par Pritam Biswas

L'action de Coinbase Global COIN.O a reculé de 5,6% vendredi lors des échanges avant l'ouverture, après une troisième perte trimestrielle consécutive , même si les analystes s'attendent à ce que la solidité des fondamentaux et la diversification des activités de la société lui permettent de mieux résister au ralentissement du cycle des cryptomonnaies.

Le marché des cryptomonnaies a subi une forte dépréciation lors des dernières séances, le bitcoin ayant chuté, alors que les anticipations d’une baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine s’estompaient et que les investisseurs retiraient leurs fonds des fonds négociés en Bourse (ETF) au comptant.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, a perdu un peu plus de 27% de sa valeur depuis le début de l’année 2026. L’action Coinbase, souvent liée au cycle des cryptomonnaies, a suivi la même tendance avec une baisse de près de 28%.

Cette chute fait suite à la publication de chiffres d’inflation supérieurs aux prévisions, qui ont renforcé les anticipations selon lesquelles la banque centrale maintiendrait ses taux à un niveau élevé plus longtemps, pesant ainsi sur les actifs sensibles au risque tels que les cryptomonnaies.

"Dans l’ensemble, les conditions de transactions des cryptomonnaies restent difficiles, et la visibilité sur le moment où les volumes de transactions se redresseront – voire s’ils le feront – reste limitée", ont déclaré les analystes de Raymond James.

GAGNER DU TERRAIN SUR UN TERRAIN INSTABLE

Les analystes ont attribué cette perte trimestrielle au cycle des cryptomonnaies, estimant que les fondamentaux de l’entreprise restent solides et que Coinbase serait au cœur de toute reprise éventuelle du marché des cryptomonnaies.

"La société a enregistré son troisième trimestre consécutif de part de marché record dans le trading de cryptomonnaies, à 10,3%, prouvant ainsi qu’elle continue de gagner des parts de marché même dans un environnement moins favorable pour les cryptomonnaies", a déclaré David Bartosiak, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

"Plus important encore, la composition de son activité ne cesse de s’améliorer."

L’entreprise a diversifié ses sources de revenus et s’est détournée du trading au comptant de bitcoins afin de se prémunir contre de tels ralentissements. Elle se lance activement dans les stablecoins et les produits dérivés destinés aux particuliers, ce qui pourrait soutenir son activité à long terme.

Coinbase et la plateforme de marchés prédictifs Kalshi ont annoncé en mai le lancement de contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies, marquant ainsi l’arrivée de ces instruments auprès des investisseurs américains via des Bourses nationales réglementées.

"Nous trouvons encourageant que Coinbase diversifie ses activités et pensons que les investisseurs salueront les hausses du cours de l’action tirées par les produits dérivés", a déclaré William Blair dans une note. Ses analystes estiment que le moment est venu d’acheter des actions Coinbase.