Le cours de l'action Cloudflare s'envole après une révision à la hausse des prévisions, portée par la demande liée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Cloudflare NET.N a progressé vendredi avant l'ouverture de la Bourse, après que la société de services cloud a revu à la hausse ses prévisions annuelles , pariant sur le fait qu'une demande soutenue, portée par l'IA, maintiendra le trafic sur l'ensemble de son réseau.

Les résultats trimestriels de Cloudflare, dont l’action affichait une hausse de 16,2 % à 330,51 dollars, font suite à ceux d’Amazon.com AMZN.O , qui a enregistré sa plus forte croissance dans le cloud depuis plus de quatre ans. Amazon a indiqué qu’elle ne disposerait pas d’une capacité suffisante pour répondre à l’ensemble de la demande en 2026.

Ces deux rapports soulignent que les éditeurs de logiciels restent les principaux gagnants de la course effrénée à la mise en place d’infrastructures d’IA.

Cloudflare table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 2,86 et 2,87 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,805 à 2,813 milliards de dollars. Ces nouvelles prévisions, publiées jeudi après la clôture des marchés, dépassent l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 2,81 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les analystes de Morgan Stanley ont indiqué que la plateforme de développement "Workers" de l’entreprise constituait son segment connaissant la croissance la plus rapide, dans un contexte de transition vers un modèle basé sur l’utilisation, et s’attendent à ce que l’entreprise dépasse ses prévisions.

Cloudflare a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté par action, les portant à une fourchette comprise entre 1,25 et 1,26 dollar, contre une estimation précédente de 1,19 à 1,20 dollar.

Les analystes soulignent également que Cloudflare devrait tirer profit de l’importance croissante de la cybersécurité, à mesure que les modèles d’IA de pointe redéfinissent le paysage des cyberrisques.

L'action Cloudflare a progressé de plus de 44 % depuis le début de l'année, contre une hausse de près de 77 % pour son concurrent CrowdStrike CRWD.O et un bond de 95 % pour Palo Alto Networks PANW.O . Le titre se négocie à plus de 190 fois son ratio cours/bénéfice prévisionnel, contre plus de 145 pour CrowdStrike, selon les données compilées par LSEG.

Comme le soulignent les analystes de RBC Capital Markets, la société "dispose de multiples pistes durables pour monétiser l’IA à moyen et long terme, ce qui justifie une valorisation élevée".