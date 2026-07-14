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Le cours de l'action Citi recule après la publication des résultats du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les actions de Citigroup ( C.N ) reculent de 1,4 % à 138,69 dollars avant l'ouverture du marché

** La banque annonce une hausse de 45 % de son bénéfice au deuxième trimestre

** Les résultats bénéficient de solides revenus de trading et de commissions de banque d'investissement

** 17 des 22 courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, 5 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 156 dollars

** À la clôture de lundi, le titre affichait une hausse d’environ 20 % depuis le début de l’année

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