Le cours de l'action Citi recule après la publication des résultats du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

14 juillet - ** Les actions de Citigroup C.N reculent de 3,9% à 135,27 dollars ** La banque annonce une hausse de 45% de ses bénéfices au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente

** Ces résultats bénéficient de solides revenus de négoce et de commissions de banque d'investissement ** 17 des 22 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, 5 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 156 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse d'environ 14,4% depuis le début de l'année