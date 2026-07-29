Le cours de l'action Chipotle progresse après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action Chipotle Mexican Grill CMG.N a progressé d'environ 7 % à 36,52 dollars lors des échanges après clôture ** La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et a dépassé les estimations du deuxième trimestre, ses efforts pour proposer des offres promotionnelles et renouveler son menu ayant contribué à reconquérir la clientèle dans un environnement concurrentiel

** La société prévoit pour l'exercice 2026 une croissance du chiffre d'affaires comparable des restaurants se situant dans la fourchette basse à un chiffre, contre une prévision antérieure tablant sur une évolution globalement stable

** Le chiffre d’affaires comparable des restaurants au deuxième trimestre a progressé de 2,2 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1,32 % – données compilées par LSEG.

** Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s’est établi à 33 centimes par action, contre des estimations de 32 centimes par action

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 7 % depuis le début de l'année