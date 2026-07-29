Le cours de l'action Carvana s'effondre après l'annonce de prévisions de bénéfice de base inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N a chuté de 14 % à 57,01 dollars après la clôture

** L'action CVNA affiche une baisse de 21,72 % depuis le début de l'année, à la clôture de mercredi

** Les prévisions de bénéfice de base de la société pour 2026, comprises entre 2,7 et 3 milliards de dollars, sont inférieures aux estimations de Wall Street, qui s'élevaient à 2,97 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Alors que la demande de voitures d'occasion est restée forte, la baisse du nombre de véhicules d'occasion récents a maintenu les prix de gros à un niveau élevé, exerçant une pression sur les marges des concessionnaires dans l'ensemble du secteur.

** La marge bénéficiaire nette de Carvana pour le trimestre clos en juin a légèrement augmenté pour s’établir à 7 %, contre 6,4 % un an plus tôt.