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Le cours de l'action Carnival s'envole alors que l'opérateur de croisières revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 17:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

29 septembre - ** L'action de l'opérateur de croisières Carnival CCL.N bondit de 13,64% à 25,16 dollars en début de séance

** Si cette hausse se confirme, le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis avril 2025

** relève ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations du troisième trimestre, grâce à l’engouement des consommateurs aisés pour les voyages et les loisirs

** La société table désormais sur un BPA ajusté de 2,24 dollars pour l'ensemble de l'exercice, contre une prévision antérieure d'environ 2,22 dollars

** Affiche un chiffre d’affaires de 8,44 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des prévisions des analystes de 8,30 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,43 dollar par action, dépassant les estimations de 1,36 dollar

** “Le coût du carburant reste un frein gérable, bien qu’il soit plus important que chez les concurrents”, indiquent les analystes de Jefferies

** Les actions de la société concurrente Norwegian Cruise Line NCLH.N progressent d’environ 5% et celles de Royal Caribbean Cruises RCL.N grimpent d’environ 6%

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, CCL affiche une baisse de 27,50%

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