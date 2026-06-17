Le cours de l'action CarMax recule après que son directeur général a mis en avant des coûts élevés et des lacunes opérationnelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations, réécriture du paragraphe 1, ajout de détails issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 3, 4 et 8) par Nathan Gomes

L'action CarMax ( KMX.N ) a chuté de plus de 7,5% mercredi , le directeur général Keith Barr ayant mis en avant des coûts élevés et des lacunes opérationnelles, après que le distributeur de voitures d'occasion a annoncé une baisse de son bénéfice au premier trimestre dans un contexte de marges sous pression. Les entreprises du secteur de la voiture d'occasion peinent à maintenir leurs marges, les inquiétudes liées à l'accessibilité financière pesant sur la demande des particuliers dans un contexte économique incertain, alors même que la hausse des prix des véhicules neufs, entraînée par l’augmentation des droits de douane américains, devrait orienter davantage d’acheteurs vers les voitures d’occasion. “Les prix de vente et l’offre doivent continuer à s’améliorer, et nos coûts restent trop élevés”, a déclaré M. Barr lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats. Les activités principales du distributeur de voitures d’occasion n’étaient ni assez rapides ni assez efficaces, tandis que l’expérience d’achat en ligne puis en magasin et le stock de véhicules destinés à la vente au détail devaient être améliorés, a-t-il ajouté. La hausse des prix moyens des véhicules d’occasion et le renforcement de la demande en gros ont permis au chiffre d’affaires de la société basée à Richmond, en Virginie, d’augmenter de 6,2% au premier trimestre, passant de 7,5 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) l’année précédente à 8,01 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros). Son bénéfice trimestriel a toutefois reculé en glissement annuel, passant de 210,4 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), soit 1,38 dollar par action (XX,XX euro par action), à 185,6 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), soit 1,31 dollar par action (XX,XX euro par action). La marge brute de vente au détail de CarMax par véhicule d’occasion a reculé à 2.177 dollars (XX,XX euros) au cours du trimestre, contre 2.407 dollars (XX,XX euros) un an plus tôt, tandis que sa marge brute de vente en gros par unité s’est établie à 1.046 dollars (XX,XX euros), en baisse par rapport aux 1.047 dollars (XX,XX euros) enregistrés précédemment. La société prévoit de poursuivre la réduction de ses coûts et d’améliorer son réseau logistique afin de contribuer à l’augmentation de ses marges, a déclaré M. Barr.