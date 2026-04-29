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Le cours de l'action Brown-Forman s'effondre après l'échec des négociations avec le groupe français de spiritueux Pernod
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 15:39

par Savyata Mishra

L'action Brown-Formana chuté de 10% en début de séance mercredi après que le fabricant du whisky Jack Daniel's et le français Pernod Ricard PERP.PA ont mis fin à leurs discussions de fusion , ramenant l'attention des investisseurs sur un environnement de demande plus difficile.

Les discussions, révélées pour la première fois en mars , ont pris fin d'un commun accord après que les deux sociétés n'ont pas réussi à trouver des conditions mutuellement acceptables, ont-elles déclaré mardi.

Ce rapprochement aurait donné naissance à un concurrent de taille face au leader mondial des spiritueux Diageo DGE.L et aurait permis au groupe issu de la fusion de bénéficier d'un poids accru sur le marché américain, crucial pour le secteur.

Pernod a déclaré dans une note interne consultée par Reuters que le potentiel de la fusion était réel, mais que les conditions nécessaires à la poursuite du projet n'étaient pas réunies.

“Nous estimions que la dynamique en faveur d'un accord était plus forte que les spéculations historiques, compte tenu de l'environnement opérationnel difficile et de la logique stratégique d'une fusion avec (Pernod)...,” ont déclaré les analystes de J.P.Morgan.

La société de courtage a abaissé la note du titre de “neutre” à “sous-performant” et a ramené son objectif de cours de 27 $ à 23 $.

Brown-Forman, dont les actions s'échangeaient à 24,95 dollars, a déclaré qu'elle se concentrerait sur ses priorités stratégiques et opérationnelles, notamment l'extension de sa présence géographique.

Le fabricant de Fireball, Sazerac, qui a proposé environ 15 milliards de dollars pour Brown-Forman, selon un article de Reuters , reste un acquéreur potentiel. Mais l'échec des négociations avec Pernod a réduit les chances d'une guerre d'enchères pour Brown-Forman, laissant planer le doute quant à savoir si les discussions avec Sazerac aboutiront à un accord, a déclaré William Cain, responsable de l'analyse des fusions-acquisitions chez Mergermarket.

“Compte tenu d'une adéquation stratégique moindre, d'un processus réglementaire potentiellement plus lourd et d'un contrôle probablement moindre par rapport à un accord avec Pernod Ricard, nous estimons qu'un rachat par Sazerac est moins probable,” a déclaré Drew Levine, analyste chez JPMorgan.

L'action Brown-Forman a perdu environ 19 % de sa valeur au cours des 12 derniers mois, dans un contexte de ralentissement de la demande de spiritueux et de pressions sur les coûts, bien qu'elle ait bondi d'environ 18 % depuis l'annonce des négociations.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'évolution des cours aux paragraphes 1 et 7 à l'ouverture du marché)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/04/2026 à 15:39:45.

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