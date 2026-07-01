Le cours de l'action Bending Spoons bondit de près de 7% lors de son entrée en bourse aux États-Unis

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Mercredi, lors de son entrée en bourse aux États-Unis, l'action de Bending Spoons BSP.O a bondi de près de 7%, portant la valorisation de cette entreprise technologique italienne à 19,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars .