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Le cours de l'action Bending Spoons bondit de près de 7% lors de son entrée en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 18:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, lors de son entrée en bourse aux États-Unis, l'action de Bending Spoons BSP.O a bondi de près de 7%, portant la valorisation de cette entreprise technologique italienne à 19,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars .

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