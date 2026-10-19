Le cours de l'action Aker recule en raison des inquiétudes concernant la valorisation de l'introduction en bourse de Nscale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Les actions d'Aker ASA AKER.OL reculent de près de 6 %, les analystes attribuant cette baisse aux inquiétudes croissantes concernant Nscale, une société de son portefeuille

** Danske Bank indique que les mauvaises nouvelles concernant le secteur de l’IA continuent de peser sur le moral des investisseurs, citant également la faiblesse de CoreWeave, une autre entreprise spécialisée dans les infrastructures d’IA

** Le courtier fait état d’informations selon lesquelles Microsoft se serait retiré d’un projet de centre de données de Nscale à Loughton, au Royaume-Uni, en raison de retards et d’incertitudes quant à la disponibilité de l’alimentation électrique

** Selon des informations parues dans la presse et citées par Danske, certains investisseurs cherchent à ramener la valorisation de l’introduction en bourse de Nscale à 16 à 19 milliards de dollars, contre 30 à 35 milliards initialement prévus

** Danske Bank estime qu’un marché des introductions en bourse plus atone pourrait contraindre les actionnaires existants à apporter des fonds supplémentaires si l’introduction en bourse prévue de Nscale était retardée ou ne se concrétisait pas

** Les pertes enregistrées aujourd’hui ont fait fondre la capitalisation boursière de la société de 5,3 milliards de couronnes norvégiennes (soit 562 millions de dollars)

(1 dollar = 9,4226 couronnes norvégiennes)