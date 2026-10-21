Le cours de l'action Adidas progresse après la révision à la hausse des prévisions, suite à la publication inattendue de ses résultats

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* Les résultats d'Adidas soutenus par un remboursement de droits de douane de 200 millions d'euros

* Le cours de l'action progresse de près de 3 %

* La société publiera ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre

(Mise à jour de la réaction du cours de l'action et ajout d'une citation d'analyste au paragraphe 4)

par Tristan Veyet et Alessandro Parodi

Le titre Adidas ADSGn.DE a progressé de près de 3 % mercredi après que le groupe allemand de vêtements de sport a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année , suite à la publication inattendue de résultats préliminaires mardi soir.

En tenant compte d’un remboursement ponctuel de droits de douane américains de 200 millions d’euros au troisième trimestre et d’un réinvestissement prévu de 100 millions d’euros au quatrième trimestre, Adidas table désormais sur un résultat d’exploitation annuel de 2,5 milliards d’euros, contre un objectif précédent de 2,3 milliards d’euros.

Cette révision inattendue constitue “une nouvelle preuve convaincante qu’Adidas continue d’accroître sa part de marché tout en générant une croissance rentable dans un contexte difficile”, ont déclaré les analystes de Metzler dans une note adressée aux investisseurs.

“Bien que la révision à la hausse des prévisions reflète principalement le remboursement ponctuel des droits de douane américains, Adidas a tout de même bénéficié d’une amélioration des ventes au prix plein au cours du trimestre”, a déclaré Felix Dennl, de Metzler, à Reuters, ajoutant que cela devrait entraîner une révision à la hausse d’environ 4% des prévisions de résultat d’exploitation.

La société a investi dans de nouveaux modèles alors que la popularité de ses baskets Samba et Gazelle s’estompe progressivement, notamment avec le lancement de sa chaussure de course la plus légère jamais conçue, l’Adizero Adios Pro Evo 3, qui a aidé le coureur kenyan Sabastian Sawe à franchir la barre des deux heures au marathon en avril.

Adidas avait espéré tirer parti de ses excellents résultats lors de la Coupe du monde pour conserver son avance sur Nike et ses autres concurrents, mais a publié en juillet des prévisions de chiffre d’affaires post-Coupe du monde qui ont déçu le marché.

“Le secteur des chaussures lifestyle est actuellement confronté à des difficultés, principalement en raison d’un excès de stocks et de remises trop importantes sur le marché, mais nous savons que la situation reviendra bientôt à la normale”, a déclaré mardi le directeur général d’Adidas, Bjorn Gulden, dans un communiqué.

Hors remboursement des droits de douane, le résultat d’exploitation du troisième trimestre a dépassé de 9% les prévisions, ont indiqué les analystes de J.P. Morgan. En incluant ce remboursement, le résultat a progressé de 37% pour atteindre 1,01 milliard d’euros, dépassant ainsi les prévisions de 742 millions d’euros issues du consensus des analystes fourni par l’entreprise.

(1 dollar = 0,8912 euro)