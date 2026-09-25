Le cours de l'action ADARx Pharmaceuticals s'envole lors de son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5, 9 et 10)

par Pragyan Kalita

Vendredi, l'action d'ADARx Pharmaceuticals ADRX.O a grimpé de 30 % au-dessus de son prix d'introduction en bourse, après que ce développeur de thérapies géniques en phase avancée a levé 446,3 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse.

L'action a ouvert à 22,10 dollars, soit au-dessus de son prix d'introduction de 17 dollars. La société basée à San Diego a vendu 26,3 millions d'actions dans le haut de la fourchette annoncée, alors qu'elle prévoyait initialement d'en vendre 21,9 millions.

Fondée en 2019, ADARx développe des médicaments expérimentaux ciblant des maladies liées aux systèmes immunitaire, rénal, cardiovasculaire et neurologique.

Le laboratoire pharmaceutique AbbVie ABBV.N a accepté d’investir jusqu’à 100 millions de dollars dans un placement privé mené en parallèle, ce qui lui conférerait une participation d’environ 4,9 % après l’introduction en bourse, a indiqué ADARx.

« Le fait d’avoir AbbVie comme soutien de premier plan a permis à la société de se démarquer, cette validation externe renforçant son attrait parallèlement à son principal médicament en phase 3, dont les premiers résultats cliniques sont attendus d’ici fin 2027 », a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

Le secteur des biotechnologies s’est révélé être un point positif sur le marché des introductions en bourse cette année, avec un flux constant de cotations qui se poursuit jusqu’à l’automne, les investisseurs appréciant le fait que ce secteur soit relativement à l’abri de la guerre en Iran et des bouleversements liés à l’intelligence artificielle.

Les sociétés de développement de médicaments City Therapeutics et Iambic Therapeutics ont déposé cette semaine une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, tandis que Retension Pharmaceuticals et TRex Bio ont déposé la semaine dernière une demande de cotation .

Electra Therapeutics ETRA.O a également levé 350 millions de dollars lors d’une introduction en bourse américaine dont le montant a été revu à la hausse, avant de faire son entrée en bourse vendredi dernier. Depuis, son cours a chuté d’environ 21 %.

« Concernant le pipeline des introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies, les investisseurs restent sélectifs, se concentrant sur les entreprises disposant d’actifs cliniques plus aboutis et de liquidités suffisantes pour franchir des étapes clés », a déclaré M. Muehlbauer.

« ADARx bénéficie également d’une plateforme plus large, capable de soutenir plusieurs programmes, plutôt que de dépendre du succès d’un ou deux actifs seulement. »