Le cours de l'action Abivax s'effondre après la publication des résultats d'un essai clinique décisif concernant un médicament contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Abivax ABVX.PA ont chuté de 26 % mardi, après que la société française de biotechnologie eut dévoilé la veille au soir les résultats très attendus de l'essai clinique de phase avancée portant sur son médicament contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.