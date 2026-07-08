Le cours de l'action A2 Milk à l'ASX progresse ; Citi relève son objectif de cours et ses prévisions de bénéfice récurrent jusqu'en 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations sur l'évolution des cours)
8 juillet - ** Les actions d'a2 Milk A2M.AX cotées en Australieprogressent jusqu'à 3,7 % à 7,305 dollars australiens
** Citi relève de 4 % son objectif de cours pour les actions cotées en Australie A2M.AX , à7 dollars australiens; la banque revoit également à la hausse ses estimationsde bénéfice net après impôts récurrent (NPAT) de 3 %, 4 % et 3 % pour 2026, 2027 et 2028, respectivement
** Le géant laitier néo-zélandais a déclaré mardi que les facteurs ayant affecté l’approvisionnement de son produit phare « IMF » destiné au marché chinois avaient été en grande partie résolus; il ajoute qu’il table désormais sur un NPAT en hausse pour l’exercice 2026 par rapport à l’année dernière
** Citi perçoit un risque de révision à la baisse des bénéfices consensuels pour l’exercice 2027 et estime qu’a2 a « beaucoup de travail à faire » en matière d’investissement dans sa marque et de reconquête de parts de marché suite aux perturbations liées à l’accès au marché
** La société de courtage identifie plusieurs facteurs fondamentaux favorables à a2, notamment l’expansion géographique et l’élargissement de sa gamme de produits
** Il est important de suivre la rapidité avec laquelle a2 pourra regagner ses parts de marché (et à quel coût) avant de pouvoir adopter une vision plus positive – Citi
** L’action a2 cotée à l’ASX a reculé de 18,6%depuis le début de l’année
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