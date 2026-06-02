 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cours de Fulcrum s'effondre de plus de 50 % après l'abandon de son principal médicament contre la drépanocytose en raison des inquiétudes de la FDA
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du titre, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9) par Siddhi Mahatole

L'action de Fulcrum Therapeutics FULC.O a chuté de 52 % mardi après que la société a déclaré qu'elle abandonnerait le développement de son médicament expérimental contre la drépanocytose suite aux inquiétudes soulevées par la FDA américaine concernant un risque de cancer, et qu'elle explorerait des options stratégiques, notamment une vente ou une fusion potentielle.

Le médicament oral, le pociredir, était en cours d'essai pour traiter la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang pouvant entraîner des douleurs, une anémie et des lésions organiques, et réduire l'espérance de vie.

Ce revers s'ajoute à une série de défis rencontrés dans le développement de médicaments contre la drépanocytose. En 2024, Pfizer PFE.N a retiré son traitement approuvé, l'Oxbryta, et a interrompu les études associées pour des raisons de sécurité.

Le pociredir a été conçu pour augmenter les taux d'hémoglobine fœtale en ciblant une sous-unité clé du complexe protéique PRC2, qui en inhibe normalement la production.

La décision de Fulcrum fait suite aux commentaires de la Food and Drug Administration américaine concernant des préoccupations de sécurité liées aux médicaments ciblant ce complexe protéique, après que le médicament anticancéreux d'Ipsen IPN.PA , Tazverik, a été retiré du marché mondial plus tôt cette année en raison du risque de cancers sanguins secondaires.

La société a déclaré avoir soumis des données démontrant que le pociredir, qui cible un composant différent du complexe PRC2 par rapport au Tazverik, présentait un profil de risque distinct. La FDA a toutefois conclu que tous les médicaments agissant sur ce complexe présentaient des risques de malignité similaires.

L'analyste de Truist, Gregory Renza, a déclaré que l'autorité de régulation n'avait pas fait de distinction entre les sous-unités du PRC2, considérant au contraire que l'ensemble du complexe présentait un risque systémique de cancer.

"Nous sommes quelque peu surpris par cette décision d'abandon compte tenu des données d'efficacité solides et des besoins non satisfaits", a déclaré James Condulis, analyste chez Stifel.

Au moins trois sociétés de courtage ont abaissé leurs objectifs de cours et déclassé le titre à la suite de cette annonce.

La société a également déclaré qu'elle allait désormais envisager des alternatives stratégiques, notamment une vente ou une fusion potentielle, et qu'elle avait commencé à réduire ses coûts afin de préserver sa trésorerie.

Fulcrum a déclaré qu'aucun nouveau problème de sécurité n'était apparu lors des essais cliniques et que le médicament avait entraîné une augmentation de l'hémoglobine fœtale, ce qui peut contribuer à réduire la gravité de la maladie chez les patients atteints de drépanocytose.

Valeurs associées

FULCRUM THERA
3,0635 USD NASDAQ -52,28%
IPSEN
151,5000 EUR Euronext Paris -0,20%
PFIZER
25,405 USD NYSE -0,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un responsable des services de prévision climatique de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) montre des graphiques sur un écran au siège de l'OMM à Genève, le 1er juin 2026 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Climat: l'ONU alerte de l'imminence d'un épisode El Niño
    information fournie par AFP 02.06.2026 16:32 

    Le développement d'un épisode El Niño est probable à 80% entre juin et août, augmentant le risque d'événements météorologiques extrêmes dans les prochains mois, a alerté mardi l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Selon la dernière mise à jour de cette ... Lire la suite

  • Des flammes et de la fumée s'échappent d'un site frappé par une attaque aérienne russe, à Kiev le 2 juin 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )
    Ukraine : au moins 21 morts dans une attaque de drones et missiles russes
    information fournie par AFP 02.06.2026 16:22 

    Une attaque russe contre l'Ukraine tôt mardi a fait au moins 21 morts, dont 15 dans la ville de Dnipro, a annoncé Kiev, réitérant son appel urgent à une aide américaine pour des systèmes de défense antiaérienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait mis ... Lire la suite

  • Vue de l'installation de GNL de Golden Pass située à Port Arthur
    L'AIE avertit d’un risque de chute des stocks avant le pic de la demande estivale
    information fournie par Reuters 02.06.2026 16:21 

    Les stocks mondiaux de pétrole pourraient chuter à des ‌niveaux critiques avant le traditionnel pic de la demande de la saison estivale, si les prélèvements se poursuivent au rythme actuel, ​a averti mardi la responsable de la division industrie et marchés pétroliers ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street fait une pause et ouvre en petite baisse
    information fournie par AFP 02.06.2026 16:19 

    La Bourse de New York évoluait en petite baisse mardi, reprenant son souffle après une série de records, les investisseurs surveillant à la fois la situation au Moyen-Orient et la dynamique des valeurs liées à l'IA. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones reculait de 0,30%, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
68,1 -39,09%
CAC 40
8 201,27 +0,67%
Pétrole Brent
95,24 -0,01%
SOITEC
151,1 +2,65%
HAFFNER ENERGY
0,316 -3,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank