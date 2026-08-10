Le cours de Coastal Financial progresse alors que des initiés achètent pour plus d'un million de dollars d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Les actions de Coastal Financial CCB.O , établissement de crédit local, ont progressé jusqu'à 5,6% et affichaient une hausse de 3,6% à 46,97 dollars

** Steven Hovde, vice-président de CCB , Eric Sprink, directeur général , et Christopher Adams, président exécutif , ont acheté pour plus d’un million de dollars d’actions CCB la semaine dernière, selon des documents réglementaires publiés vendredi soir

** Steven Hovde, principal actionnaire de CCB, a ouvert la voie en achetant pour 658.300 dollars d’actions ** Le titre CCB a plongé de 43,5% le 30 juillet après que d’importantes charges de crédit ont entraîné une perte au deuxième trimestre

** Selon les analystes, les rachats d’actions et les achats effectués par des initiés constituent les signaux les plus forts que les entreprises puissent envoyer au marché

** Les quatre sociétés de courtage qui couvrent le titre attribuent une recommandation "acheter" ou supérieure; objectif de cours médian: 49 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l’action CCB affichait une baisse de 60,4% depuis le début de l’année