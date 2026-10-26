Le cours de Block recule alors que Morgan Stanley met en garde contre une possible hausse des coûts de crédit

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26 octobre - ** Les actions de Block XYZ.N reculent d'environ 2% à 75,02 dollars en pré-ouverture

** Morgan Stanley abaisse la note de la société de paiement et de traitement des transactions de « surpondérer » à « neutre » et réduit son objectif de cours de 90 à 80 dollars, invoquant la hausse des risques de crédit, la concurrence et les besoins de réinvestissement

** MS estime que les prêts Cash App Borrow à plus longue durée pourraient ralentir les nouvelles souscriptions à court terme face à des comparaisons plus difficiles et faire grimper les pertes sur créances, les prêts restant en cours plus longtemps

** La société de courtage estime que la croissance des marges pourrait ralentir après 2026, Block augmentant ses dépenses pour se positionner sur le marché des paiements destinés aux petites entreprises

** Selon LSEG , 40 analystes sur 49 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « acheter fortement », neuf la classent « conserver », tandis que l’objectif de cours médian s’établit à 97 dollars

** Le titre se situe à environ 12% en dessous de son plus haut intrajournalier sur 52 semaines, à 86,91 dollars, atteint le 27 août 2026

** Depuis le début de l'année, le titre affiche une hausse d'environ 17,5%, contre une progression de 11,4% pour l'indice S&P 500 .SPX