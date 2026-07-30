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Le cours d'Inovio Pharma s'effondre suite à la vente d'actions et de bons de souscription
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 13:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Les actions d'Inovio Pharmaceuticals INO.O ont chuté de 21,3 % jeudi avant l'ouverture de la bourse, atteignant un plus bas historique de 82 cents, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 20 millions de dollars ** La société de biotechnologie a annoncé mercredi soir l'émission d'environ 21,1 millions d'actions et de bons de souscription permettant d'acquérir jusqu'à environ 42,1 millions d'actions supplémentaires

** Le prix de l'opération a été fixé à 95 cents, contre un dernier cours de clôture de 1,04 dollar

** INO, dont le siège se trouve à Plymouth Meeting, en Pennsylvanie, compte environ 82,3 millions d’actions en circulation au 12 mai ** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission principalement pour préparer le lancement commercial potentiel de l’INO-3107, s’il est approuvé, conformément au prospectus

** L’INO-3107 est un traitement potentiel de la papillomatose respiratoire récidivante, caractérisée par la croissance de tumeurs bénignes ressemblant à des verrues dans les voies respiratoires, le plus souvent sur les cordes vocales

** Piper Sandler est le seul chef de file de l'opération

** Depuis le début de l’année, l’action INO a perdu 40 % jusqu’à mercredi

** Deux analystes couvrant le titre lui attribuent la recommandation « acheter », les deux autres « conserver »; le cours cible médian est de 2,50 dollars, selon LSEG

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