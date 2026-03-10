Le couple fondateur de BioNTech s'apprête à quitter l'entreprise pour créer une nouvelle société

* Les fondateurs de BioNTech créeront une nouvelle entreprise d'ici 2026

* La nouvelle entreprise se concentrera sur les médicaments de nouvelle génération à base d'ARNm

* Le départ des fondateurs n'affecte pas le pipeline actuel de BioNTech

par Ludwig Burger

Les deux cofondateurs et principaux dirigeants de la société allemande BioNTech

22UAy.DE quitteront le fabricant du vaccin COVID-19 d'ici la fin de 2026 pour repartir à zéro avec une nouvelle société, a déclaré mardi la société de biotechnologie. Le directeur général Ugur Sahin et le médecin en chef Oezlem Tuereci, le couple marié à l'origine du vaccin le plus utilisé dans le monde occidental pendant la pandémie, ont déclaré dans un communiqué qu'ils étaient "prêts à redevenir des pionniers".

BioNTech a indiqué qu'elle avait commencé à chercher des successeurs pour assurer une transition en douceur.

La nouvelle société disposera de ressources, d'opérations et d'"options de financement" distinctes pour faire progresser les médicaments de nouvelle génération basés sur l'ARNm, la même technologie que celle utilisée pour le vaccin COVID-19.

RETOUR AUX PREMIERS TRAVAUX DE DÉCOUVERTE

Ce départ marque un retour des fondateurs vers l'exploration et le développement à un stade précoce, en rupture avec les ambitions répétées de M. Sahin au cours des dernières années de créer une grande entreprise pharmaceutique.

BioNTech a déclaré que son pipeline actuel de développement de médicaments, comprenant des thérapies contre le cancer et la franchise vaccinale COVID-19, ne serait pas affecté par les projets des fondateurs de voler de leurspropres ailes. BioNTech, qui a développé et vendu le vaccin COVID-19 avec Pfizer PFE.N , a déclaré qu'elle prévoyait d'apporter certains droits et technologies ARNm à la nouvelle société dans des conditions de pleine concurrence, en échange d'une participation minoritaire et de paiements subordonnés à des réalisations scientifiques et commerciales.

Fondée en 2008, BioNTech a cherché, depuis la pandémie, à mettre l'accent sur les traitements expérimentaux contre le cancer et à montrer que son succès auprès de Pfizer n'était pas unique.

L'année dernière, Bristol Myers Squibb BMY.N a accepté de payer jusqu'à 11,1 milliards de dollars dans le cadre d'un partenariat visant à travailler sur une immunothérapie anticancéreuse de nouvelle génération qui pourrait s'attaquer au Keytruda, le médicament le plus vendu de son rival Merck & Co.

Dans une déclaration séparée, BioNTech a fait état d'une perte nette de 1,14 milliard d'euros (1,33 milliard de dollars) pour l'année dernière, contre une perte de 665 euros en 2024.

Malgré les dépenses continues consacrées au développement de nouveaux médicaments, le succès commercial du vaccin contre le coronavirus a permis à BioNTech de disposer de réserves de liquidités et de titres financiers d'une valeur de 17,2 milliards d'euros à la fin de l'année 2025.

Le vaccin a également reçu la plus haute reconnaissance scientifique: En 2023, la scientifique hongroise Katalin Kariko a été l'une des deux lauréates du prix Nobel de médecine pour ses travaux sur l'ARNm et ses contributions au vaccin COVID de BioNTech.

(1 $ = 0,8593 euro)