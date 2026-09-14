Le coup d'envoi de la saison de la NFL éclipse le discours de Trump avec 25 millions de téléspectateurs

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par Harshita Mary Varghese et Aditya Soni

Plus de 25 millions de téléspectateurs ont suivi la victoire des Seahawks de Seattle face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du match d’ouverture de la saison de la NFL la semaine dernière, offrant à la ligue un excellent démarrage en prime time qui a éclipsé le discours du président Donald Trump à la convention républicaine.

Le « Kickoff Game », une revanche du Super Bowl LX de la saison dernière, a attiré en moyenne plus de 25 millions de téléspectateurs sur NBC et Peacock pour la quatrième année consécutive, a annoncé lundi la division sportive de la chaîne détenue par Comcast, en citant les données de Nielsen.

Ce match a également enregistré la plus forte audience de NBC pour un match d’ouverture auprès des adultes âgés de 18 à 49 ans depuis 2021, avec une moyenne de 10 millions de téléspectateurs dans cette tranche d’âge très prisée des annonceurs sur NBC, Peacock et les plateformes numériques de la société, a précisé NBC.

Cette rencontre a coïncidé avec la soirée d’ouverture de la toute première convention républicaine de mi-mandat, au cours de laquelle Donald Trump a prononcé un discours retransmis en direct par Fox News. Donald Trump a déclaré que “les chiffres globaux de l’événement avaient dépassé ceux de la NFL”, mais n’a pas fourni de chiffres ni expliqué sa méthodologie.

Les données de Nielsen ont montré que le discours avait attiré environ 2,5 millions de téléspectateurs, ce qui pourrait contredire l’affirmation de Trump.

Par ailleurs, le premier match de saison régulière de la NFL disputé en Australie a attiré en moyenne 18,5 millions de téléspectateurs américains sur Netflix, le match opposant les 49ers de San Francisco aux Rams de Los Angeles ayant atteint un pic d'audience de 21,3 millions.