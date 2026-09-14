 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le coup d'envoi de la saison de la NFL éclipse le discours de Trump avec 25 millions de téléspectateurs
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 22:54
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Harshita Mary Varghese et Aditya Soni

Plus de 25 millions de téléspectateurs ont suivi la victoire des Seahawks de Seattle face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du match d’ouverture de la saison de la NFL la semaine dernière, offrant à la ligue un excellent démarrage en prime time qui a éclipsé le discours du président Donald Trump à la convention républicaine.

Le « Kickoff Game », une revanche du Super Bowl LX de la saison dernière, a attiré en moyenne plus de 25 millions de téléspectateurs sur NBC et Peacock pour la quatrième année consécutive, a annoncé lundi la division sportive de la chaîne détenue par Comcast, en citant les données de Nielsen.

Ce match a également enregistré la plus forte audience de NBC pour un match d’ouverture auprès des adultes âgés de 18 à 49 ans depuis 2021, avec une moyenne de 10 millions de téléspectateurs dans cette tranche d’âge très prisée des annonceurs sur NBC, Peacock et les plateformes numériques de la société, a précisé NBC.

Cette rencontre a coïncidé avec la soirée d’ouverture de la toute première convention républicaine de mi-mandat, au cours de laquelle Donald Trump a prononcé un discours retransmis en direct par Fox News. Donald Trump a déclaré que “les chiffres globaux de l’événement avaient dépassé ceux de la NFL”, mais n’a pas fourni de chiffres ni expliqué sa méthodologie.

Les données de Nielsen ont montré que le discours avait attiré environ 2,5 millions de téléspectateurs, ce qui pourrait contredire l’affirmation de Trump.

Par ailleurs, le premier match de saison régulière de la NFL disputé en Australie a attiré en moyenne 18,5 millions de téléspectateurs américains sur Netflix, le match opposant les 49ers de San Francisco aux Rams de Los Angeles ayant atteint un pic d'audience de 21,3 millions.

Sport

Valeurs associées

COMCAST
24,8800 USD NASDAQ -1,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nouveau boulot pour Jérémy Mathieu
    Nouveau boulot pour Jérémy Mathieu
    information fournie par So Foot 14.09.2026 23:48 

    Après les Martine, les Mathieu. Ayant pris sa retraite professionnel il y a six ans déjà, Jérémy Mathieu cherche toujours plein d’opportunités de pimenter sa vie. Au micro d’ICI , l’ancien international (5 sélections) s’est confié sur le spleen que l’on peut avoir ... Lire la suite

  • Villarreal emmène son sous-marin dans les abysses
    Villarreal emmène son sous-marin dans les abysses
    information fournie par So Foot 14.09.2026 23:11 

    Villarreal 1-2 Real Betis Buts : Gerard Moreno (29 e ) pour le sous-marin // Cucho (39 e ) et Natan (43 e ) pour les Verdiblancos. Plus d’infos à venir… … MP pour SOFOOT.com

  • Leeds éclate Newcastle et lance son conte de fées
    Leeds éclate Newcastle et lance son conte de fées
    information fournie par So Foot 14.09.2026 22:59 

    Leeds United 4-1 Newcastle United Buts : Lewis Miley (CSC, 32 e ), Bogle (34 e ), Calvert-Lewin (45 e ) et Okafor (59 e ) pour les Peacocks // Bazoumana Touré (90 e ) pour les Magpies. Cette quatrième journée de la saison 2026-2027 de Premier League aurait pu être ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street clôture en baisse, mais parvient à limiter ses pertes
    information fournie par AFP 14.09.2026 22:46 

    La Bourse de New York a terminé en léger repli lundi, parvenant à contenir ses pertes malgré des inquiétudes autour du développement de l'intelligence artificielle (IA). Le Dow Jones a perdu 0,29%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a reculé de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,3 -2,74%
CAC 40
8 117,78 -0,76%
Or
4 297,2 -0,04%
TOTALENERGIES
79,53 +0,96%
SOITEC
123,4 -12,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank