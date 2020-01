Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le coronavirus ne semble pas aussi meurtrier que le Sras, selon Singapour Reuters • 24/01/2020 à 05:06









SINGAPOUR, 24 janvier (Reuters) - Le coronavirus qui s'est déclaré le mois dernier à Wuhan, dans le centre de la Chine, ne semble pas aussi meurtrier que l'épidémie du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) de 2003, a déclaré vendredi le Premier ministre de Singapour. Le ministère de la Santé de la ville-Etat du Sud-Est asiatique "a activé des mesures pour contrer la propagation du virus, qui jusqu'à présent ne semble pas aussi meurtrier que ne l'était le Sras", a dit Lee Hsien Loong dans son discours pour le nouvel an lunaire. Quelque 774 personnes avaient été tuées dans le monde par l'épidémie du Sras en 2002-2003 qui s'était déclarée dans la capitale chinoise Pékin. Singapour avait été parmi les plus touchés, avec 33 décès dus au virus. "Nous sommes bien préparés, parce que nous nous sommes équipés pour pareille situation depuis que nous avons affronté le Sras en 2003", a ajouté Lee Hsien Loong. Un cas du coronavirus a été confirmé à Singapour jeudi. L'épidémie a fait 25 morts et contaminé plus de 800 personnes en Chine, selon le dernier bilan rapporté vendredi par les autorités locales. (John Geddie et Aradhana Aravindan; version française Jean Terzian)

