Le coronavirus grippe les marchés

Le début d'année avait pourtant bien commencé avec un CAC 40 qui est passé au-dessus des 6.100 points, soit un niveau que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre. Mais voilà que tout le monde commence à se poser la question des conséquences du coronavirus au niveau de l'économie mondiale. En effet, cela touche le cœur de la croissance mondiale qu'est la Chine.

Certains pourraient vouloir relativiser en se référant au SRAS mais c'était un autre temps, temps où la Chine était un dragon en devenir. La question est désormais de savoir si cette épidémie, certes moins mortelle que le SRAS, sera durable ou non. En effet, si c'est une question de grosses semaines, l'économie mondiale ne devrait pas trop en souffrir mais si l'on parle en mois surtout avec des zones bloquées sur une grande échelle alors là cela change tout. Rajoutez à cela des indicateurs économiques pas au mieux pour la zone euro qui a affiché une croissance plus que molle et surtout une quasi absence d'inflation, saupoudrez d'un Brexit enfin acté et finissez par un soupçon d'incertitude inhérent à l'entrée dans la course à la Maison Blanche et là vous avez tous les ingrédients pour créer de l'incertitude, chose dont les marchés ont horreur.

Performances des indices. (source : Nyse Euronext au 31/01/2020 en clôture)

Consensus

Sans surprise le consensus évolue peu, les publications ayant été peu nombreuses. Nous noterons néanmoins un jeu de perspectives un peu plus fébrile ce qui peut avoir des conséquences sur le sentiment des analystes. Il sera donc intéressant de voir si une rupture s'opère pour 2020e sachant que nous ne partons pas de très haut.

Estimation de variation des bénéfices par action. (source : InFront au 31/01)

Valorisation

Comme l'année 2020 est amorcée, nous laissons de côté 2019 car, c'est bien connu, les marchés jouent l'avenir. On pourra noter que le CAC 40 reste en deçà de sa moyenne historique pour 2020e sans parler de 2021e alors que les Small peuvent sembler à leur prix. Cet élément peut plaider pour le CAC 40 qui a fait un peu moins bien au T4 que les Small. C'est vrai que ces dernières partaient de très bas. Ainsi, si les marchés restent tendus, le réflexe de rechercher de la liquidité devrait revenir. On a déjà observé que depuis le 20 janvier, des dégagements ont été opérés.

Estimations des variations de BPA (source : InFront)

Conclusion

Nous disions le mois dernier que nous avions besoin de signaux forts pour gagner en sérénité. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'on n'en prend pas le chemin. Nous parlions aussi du besoin de signaux forts venant des entreprises et là aussi on sent une certaine fébrilité.

La hache de guerre semblant enterrée entre les Américains et les Chinois, le Brexit enfin acté et les élections américaines pouvant tempérer certaines ardeurs de Trump semblaient être des éléments donnant du répit aux entreprises pour accroître leurs investissements. Le coronavirus vient perturber tout cela car il grippe les échanges mondiaux au sens propre comme au figuré. Toute la question est donc de savoir combien de temps va-t-il mettre à disparaitre.

Actuellement, tous les modèles tournent afin de savoir quel peut-être l'impact. En attendant, les marchés ne prennent pas de risque et préfèrent se mettre en retrait surtout après l'excellente année 2019. Nous ne nous lancerons pas dans le jeu des prévisions et préférons faire le dos rond.

Après pour les Small Caps, bonne nouvelle trois sociétés viennent taper à la porte des marchés et nous ne sommes qu'en janvier. L'appétit pour ces nouveaux venus sera intéressant à étudier même s'il sera perturbé par l'ambiance actuelle. Espérons qu'elles seront bien accueillies car cela donnera plus d'allant pour les suivantes après une année 2019 catastrophique en nombre d'opérations pour la place parisienne.