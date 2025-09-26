"Le « core PCE », ne montre toujours pas de signe franc d’accélération" (CPR AM)

(AOF) - "La mesure d’inflation préférée de la Fed, le « core PCE », ne montre toujours pas de signe franc d’accélération, les hausses de droits de douane n’expliquant qu’un surplus d’inflation d’environ 3 dixièmes en cumulé. Dans ces conditions, la Fed n’hésitera pas à prioriser la stabilisation du marché du travail par rapport à l’inflation si nécessaire", soutient Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.

Les inflations " PCE " et " core PCE " sortent toutes les deux en ligne avec les attentes, à respectivement 2,7% et 2,9% en glissement annuel en août, rappelle Bastien Drut.