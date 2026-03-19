Une levée intermédiaire de 260 MEUR pour SCOR Real Estate Loans V
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:43
SCOR Real Estate Loans V, dans lequel SCOR participe en tant qu'investisseur de référence, a attiré des capitaux d'investisseurs institutionnels tant historiques que nouveaux. La commercialisation du fonds se poursuit avec un objectif de levée de 500 MEUR.
Le capital ainsi engagé permet au fonds de poursuivre un déploiement dynamique, avec déjà 4 projets financés dans les domaines des résidences étudiantes, des life sciences ou du bureau. Pour 3 d'entre eux, SCOR Investment Partners est le seul prêteur senior.
Le fonds dispose d'un portefeuille de projets ( pipeline ) solide et diversifié pour poursuivre ses investissements, confirmant la reprise du marché du financement qui accompagne la croissance des volumes d'investissement.
Au cours de la dernière décennie, la stratégie de dette immobilière de SCOR Investment Partners a déployé 2,3 MdsEUR à travers 91 transactions, couvrant différents types de dette, notamment senior, whole loan , junior et mezzanine.
Valeurs associées
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