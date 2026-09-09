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Le constructeur naval Austal voit son cours grimper alors que Wildcat propose jusqu'à 1,35 milliard de dollars pour racheter ses activités américaines
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 05:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'offre de Wildcat dépasse celle de Hanwha, qui s'élevait à 1,20 milliard de dollars le mois dernier

* Le cours de l'action Austal a grimpé jusqu'à 9 %

* L'offre de Wildcat est soumise à une période de diligence raisonnable de quatre semaines

(Rédaction revue pour ajouter des détails, du contexte et les dernières évolutions du cours de l'action)

Le constructeur naval australien Austal ASB.AX a annoncé mercredi que la société américaine Wildcat Infrastructure avait proposé jusqu’à 1,35 milliard de dollars pour racheter ses activités aux États-Unis, surpassant ainsi l’offre du groupe sud-coréen Hanwha et faisant grimper son cours de 9 % au plus haut.

La proposition de Wildcat intervient un mois après que le conglomérat sud-coréen Hanwha eut proposé jusqu’à 1,20 milliard de dollars pour les activités américaines d’Austal.

L'action Austal a bondi de 9 % pour atteindre 4,74 dollars australiens, son plus haut niveau depuis près d'un mois.

LA COURSE À AUSTAL USA

Cette proposition intensifie la concurrence autour des actifs américains d'Austal, une activité que Hanwha cherchait à acquérir dans le cadre de son offensive sur le marché américain de la défense.

Contacté par Reuters, le groupe Hanwha a refusé de commenter cette information.

En décembre, le gouvernement australien avait approuvé la proposition de Hanwha visant à porter sa participation dans Austal de 9,9 % à 19,9 %, sous réserve de conditions relatives à l'accès aux données et à la sécurité.

Mercredi, Wildcat a proposé entre 1,25 et 1,35 milliard de dollars pour les activités américaines, sur une base « cash-free, debt-free » (hors trésorerie et hors dette), sous réserve d’une période de due diligence de quatre semaines.

La société d’investissement privée basée en Floride a déclaré qu’elle avait l’intention d’exploiter l’activité comme une plateforme autonome tout en conservant la marque Austal et ses activités américaines.

Le segment d’activité américain d’Austal a enregistré une perte avant intérêts et impôts de 202,8 millions de dollars australiens (146,50 millions de dollars) pour l’exercice 2026.

(1 dollar = 1,3843 dollars australiens)

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