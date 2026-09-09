Le constructeur naval Austal en hausse alors que Wildcat propose jusqu'à 1,35 milliard de dollars pour racheter ses activités américaines

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* L'offre de Wildcat dépasse celle de Hanwha, qui s'élevait à 1,20 milliard de dollars le mois dernier

* L'offre de Wildcat est soumise à une période de diligence raisonnable de quatre semaines

* L'action Austal atteint son plus haut niveau depuis près d'un mois et clôture en hausse de 7,1 %

(Mise à jour avec les cours de clôture et ajout d'une citation d'analyste aux paragraphes 8 et 9)

par Roshan Thomas et Sneha Kumar

Le constructeur naval australien Austal ASB.AX a annoncé mercredi que la société américaine Wildcat Infrastructure avait proposé jusqu'à 1,35 milliard de dollars pour racheter ses activités aux États-Unis, surpassant ainsi l'offre du groupe sud-coréen Hanwha et provoquant une forte hausse de son cours de bourse.

Ces propositions concurrentes interviennent alors que Washington tente de reconstituer ses capacités navales et d'augmenter sa production de sous-marins, ce qui accroît la valeur d'actifs tels qu'Austal USA.

Grâce à ses chantiers navals existants, à une main-d’œuvre qualifiée et à ses relations dans le domaine de la défense, Austal USA fait partie d’un petit groupe d’opérateurs capables de soutenir les efforts de Washington.

“Je pense que ce que les acheteurs voient chez Austal USA, c’est sa valeur de rareté, en particulier dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes et de conflit avec l’Iran”, a déclaré Cliff Man, directeur général d’ETF Shares.

L'action Austal a clôturé en hausse de 7,1 % après avoir grimpé jusqu’à 9 % à 4,74 dollars australiens, son plus haut niveau depuis près d’un mois.

LA GUERRE DES OFFRES PREND FORME

Wildcat a proposé entre 1,25 et 1,35 milliard de dollars pour Austal USA, sur une base “cash-free, debt-free” (hors trésorerie et dette), sous réserve d’une période de due diligence de quatre semaines, dépassant ainsi l’offre de Hanwha , qui s’élevait jusqu’à 1,20 milliard de dollars et avait été faite il y a un mois.

Contacté par Reuters, le groupe Hanwha n’a pas souhaité faire de commentaire.

En décembre, le gouvernement australien a approuvé la proposition de Hanwha visant à porter sa participation dans Austal de 9,9 % à 19,9 %, sous réserve de conditions relatives à l’accès aux données et à la sécurité.

Les activités de construction navale d’Austal s’étendent sur quatre pays, avec cinq chantiers navals en Australie, aux États-Unis, aux Philippines et au Vietnam.

La société d’investissement privée Wildcat Infrastructure, basée en Floride, a déclaré qu’elle avait l’intention d’exploiter l’activité comme une plateforme autonome tout en conservant la marque Austal et ses activités aux États-Unis.

Le segment d’activité américain d’Austal a enregistré une perte avant intérêts et impôts de 202,8 millions de dollars australiens (146,50 millions de dollars) pour l’exercice 2026.

(1 $ = 1,3843 dollars australiens)