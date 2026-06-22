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Le constructeur de véhicules électriques Lucid va licencier environ 18 % de ses effectifs aux États-Unis
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur de véhicules électriques Lucid Group LCID.O a annoncé lundi qu'il allait réduire ses effectifs aux États-Unis d'environ 18 %.

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