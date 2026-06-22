Le constructeur de véhicules électriques Lucid va licencier environ 18 % de ses effectifs aux États-Unis

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information fournie par Boursorama avec Media Services•22.06.2026•16:15•
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L'ex-patron de la banque centrale des Etats-Unis Alan Greenspan, dont l'aura a été ternie par la crise financière qui a éclaté après son départ, est mort lundi à l'âge de 100 ans Surnommé l'"Oracle" ou le "Maestro", M. Greenspan a dirigé l'institution chargée de ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•22.06.2026•15:24•
Le dirigeant de 63 ans résistait depuis des mois aux appels à démissionner. Clap de fin pour Keir Starmer après un peu moins de deux ans au 10, Downing Street. Le Travailliste a été emporté par la fronde du quart des députés de son parti. Avec son départ annoncé ...
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information fournie par Boursorama•22.06.2026•15:23•
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