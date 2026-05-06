Le constructeur de véhicules électriques Lucid suspend ses prévisions et n'atteint pas ses objectifs de chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des problèmes d'approvisionnement ont perturbé les livraisons du SUV Gravity, ce qui a pesé sur les ventes du premier trimestre

* La perte nette s'est creusée pour atteindre 1,13 milliard de dollars; la trésorerie a été renforcée à 4,7 milliards de dollars après une levée de fonds

* Les ventes de mars ont augmenté de 14 % après la résolution du problème avec le fournisseur de sièges de deuxième rangée

* Lucid suspend ses prévisions; des perspectives complètes sont attendues au prochain trimestre

(Réécriture du paragraphe 1, mise à jour des données boursières, ajout de contexte et de détails aux paragraphes 2-3, 7 et 13) par Akash Sriram

Lucid Group LCID.O a suspendu ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a annoncé mardi son plus important écart par rapport aux prévisions de chiffre d'affaires depuis plus de quatre ans, un problème lié à un fournisseur ayant perturbé les livraisons de son SUV Gravity en février, ce qui a pesé sur les ventes du premier trimestre.

L'action du constructeur automobile a chuté de plus de 8 % en séance prolongée. La société avait précédemment prévu de produire entre 25 000 et 27 000 véhicules cette année.

« Avec l'arrivée de Silvio et l'examen de l'activité qu'il mène actuellement, nous suspendons nos prévisions antérieures et nous présenterons des perspectives complètes et actualisées lors de notre conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre », a déclaré le directeur financier Taoufiq Boussaid.

Le mois dernier, la société a nommé l'ancien directeur général de Schindler, Silvio Napoli , au poste de directeur général, plus d'un an après le départ de Peter Rawlinson.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 282,5 millions de dollars, contre une estimation des analystes de 440,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le constructeur de véhicules électriques a produit 5 500 véhicules au cours du trimestre, soit une hausse d'environ 149 % par rapport à l'année précédente, mais n'en a livré que 3 093, un problème avec un fournisseur de sièges ayant freiné les expéditions en février.

Lucid a déclaré que le problème, qui concernait les sièges de la deuxième rangée de ses SUV Gravity, avait été résolu. Les commandes et les livraisons ont rebondi en mars, avec une hausse de 144 % des commandes enregistrées en Amérique du Nord par rapport au mois précédent et une augmentation de 14 % des livraisons par rapport à l'année précédente.

La société mise sur son SUV Gravity et sa future plateforme de taille moyenne pour stimuler sa croissance, parallèlement à des partenariats avec Uber UBER.N et la start-up de véhicules autonomes Nuro afin de déployer une flotte de robotaxis plus tard cette année.

Basée à Newark, en Californie, la société se prépare à élargir sa gamme de produits avec une plateforme de taille moyenne plus abordable plus tard cette année afin d'élargir sa clientèle.

Le constructeur de véhicules électriques de luxe a également été confronté à des perturbations plus générales de la chaîne d'approvisionnement, notamment des contraintes sur les matières premières telles que l'aluminium et les semi-conducteurs, qui ont entravé l'accélération de la production.

Détenue majoritairement par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, la société a levé environ 1,05 milliard de dollars en avril grâce à une combinaison d'actions et d'actions privilégiées convertibles, et a étendu une ligne de crédit avec le fonds.

À la suite de cette levée de fonds, la société prévoit que ses liquidités lui permettront de tenir jusqu'au second semestre 2027.