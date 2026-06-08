 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le constructeur de vaisseaux spatiaux Quantum Space s'apprête à entrer en bourse dans le cadre d'une opération SPAC évaluée à 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'infrastructures spatiales Quantum Space a annoncé lundi son intention d'entrer en bourse par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique Inflection Point Acquisition IPFX.O , dans le cadre d'une opération qui valorise la société issue de la fusion à environ 1,2 milliard de dollars.

Cette opération intervient alors que l'intérêt des investisseurs pour le secteur spatial s'est considérablement accru à l'approche de l'introduction en bourse tant attendue de SpaceX, qui devrait atteindre une valorisation d'environ 1 750 milliards de dollars.

Voici quelques détails de l'opération:

* (La transaction comprend un investissement privé en capital public (PIPE) de 300 millions de dollars) mené par Inflection Point Asset Management.

* Quantum Space a déclaré que le produit de cette opération contribuerait à accélérer le développement de sa plateforme spatiale phare Ranger et à agrandir ses installations de fabrication.

* Dirigée par l'ancien administrateur de la Nasa Jim Bridenstine, Quantum Space développe cette plateforme pour des missions de sécurité nationale , civiles et commerciales.

* La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, après quoi la société issue de la fusion opérera sous le nom de Quantum Space et sera cotée au Nasdaq sous le symbole "QSPC".

* Cantor agit également en tant que conseiller financier exclusif de Quantum Space.

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 205,69 -0,15%
Pétrole Brent
94,72 -0,67%
2CRSI
52,8 +6,15%
HAFFNER ENERGY
0,249 +10,67%
SOITEC
152,75 +4,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank