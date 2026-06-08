Le constructeur de vaisseaux spatiaux Quantum Space s'apprête à entrer en bourse dans le cadre d'une opération SPAC évaluée à 1,2 milliard de dollars

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La société d'infrastructures spatiales Quantum Space a annoncé lundi son intention d'entrer en bourse par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique Inflection Point Acquisition IPFX.O , dans le cadre d'une opération qui valorise la société issue de la fusion à environ 1,2 milliard de dollars.

Cette opération intervient alors que l'intérêt des investisseurs pour le secteur spatial s'est considérablement accru à l'approche de l'introduction en bourse tant attendue de SpaceX, qui devrait atteindre une valorisation d'environ 1 750 milliards de dollars.

Voici quelques détails de l'opération:

* (La transaction comprend un investissement privé en capital public (PIPE) de 300 millions de dollars) mené par Inflection Point Asset Management.

* Quantum Space a déclaré que le produit de cette opération contribuerait à accélérer le développement de sa plateforme spatiale phare Ranger et à agrandir ses installations de fabrication.

* Dirigée par l'ancien administrateur de la Nasa Jim Bridenstine, Quantum Space développe cette plateforme pour des missions de sécurité nationale , civiles et commerciales.

* La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, après quoi la société issue de la fusion opérera sous le nom de Quantum Space et sera cotée au Nasdaq sous le symbole "QSPC".

* Cantor agit également en tant que conseiller financier exclusif de Quantum Space.