Le constructeur de taxis aériens Vertical nomme Fabrice Brégier, ancien dirigeant d'Airbus, au poste de président

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Vertical Aerospace M000.F , société spécialisée dans le développement de taxis aériens, a annoncé lundi avoir nommé Fabrice Brégier, ancien directeur général de la division Avions commerciaux d'Airbus AIR.PA , à la présidence de son conseil d'administration.

Voici quelques détails supplémentaires:

* L’action Vertical a progressé jusqu'à 5,7 % lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

* Cette annonce intervient alors que les entreprises d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) se livrent à une course effrénée pour obtenir les autorisations réglementaires avant le lancement commercial de leurs appareils.

* Parallèlement à son appareil Valo, entièrement électrique et piloté pouvant accueillir quatre passagers, Vertical développe une version hybride-électrique qui offrirait une plus grande autonomie et une plus grande flexibilité opérationnelle.

* Les entreprises du secteur eVTOL se concentrent également davantage sur le marché militaire dans un contexte de hausse des dépenses de défense, le développement commercial prenant plus de temps que prévu.

* M. Bregier a récemment occupé le poste de président de Palantir Technologies PLTR.O France de 2018 à 2024.

* Outre ses fonctions de directeur général de la filiale d’Airbus de 2012 à 2018, M. Bregier a été directeur des opérations du groupe, où il a dirigé le développement du programme A350 et le redressement opérationnel de l’entreprise.

* Vertical a indiqué que Ben Story, qui occupait le poste de président par intérim de la société depuis mai, resterait membre du conseil d'administration.