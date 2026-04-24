Le constructeur de réacteurs nucléaires X-Energy est évalué à 11,9 milliards de dollars lors de son entrée au Nasdaq, ses actions ayant bondi de 31%

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Vendredi, lors de leur entrée en bourse sur le Nasdaq, les actions de X-Energy XE.O ont bondi de 30,9%, témoignant d’un vif intérêt pour ces développeurs d’énergies décarbonées susceptibles d’alimenter l’essor sans précédent de l’intelligence artificielle.