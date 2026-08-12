 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le constructeur de navires de guerre TKMS relève à nouveau ses objectifs
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 07:16
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le constructeur naval allemand a vu son chiffre d'affaires progresser de 19% sur les neuf premiers mois de son exercice, tandis que son EBIT ajusté a augmenté de 13%. Fort d'un carnet de commandes de 20,1 milliards d'euros, TKMS relève ses prévisions annuelles et confirme ses ambitions à moyen terme.

Le groupe de Kiel a enregistré une progression moins rapide de ses résultats que de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025/2026, si bien que la marge d'EBIT ajusté a reculé de 6,1% à 5,8%. TKMS explique ce recul par la montée en puissance de nouveaux programmes de construction, la livraison de trois sous-marins issus d'anciens projets et la hausse des coûts administratifs liés à sa scission.

Le groupe allemand a relevé ses prévisions pour l'exercice clos fin septembre. Il table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires de 10% à 12%, contre 2% à 5% auparavant, et vise une marge d'EBIT ajusté pouvant atteindre 6,5%, contre une prévision précédente supérieure à 6%. C'est le second relèvement en six mois.

Les sous-marins ont largement soutenu les résultats. Le chiffre d'affaires de cette activité a atteint 1 milliard d'euros et son EBIT ajusté a quadruplé, à 46 millions. Atlas Electronics a également affiché une forte croissance, avec des ventes en hausse de 28% et un EBIT ajusté en progression de 31%.

Un carnet de commandes qui s'étoffe en Allemagne et ailleurs

Les prises de commandes ont atteint 3,6 milliards d'euros sur neuf mois, soit environ deux fois le chiffre d'affaires de la période. Le carnet de commandes s'élevait à 20,1 milliards d'euros fin juin, notamment grâce à la commande norvégienne de deux sous-marins supplémentaires de classe 212CD.

TKMS a également signé, après la clôture du trimestre, un contrat portant sur quatre frégates MEKO A-200 DEU destinées à la marine allemande, assorti d'une option pour quatre unités supplémentaires. Le groupe présente ce contrat, qui sera comptabilisé au quatrième trimestre, comme la plus importante commande de navires de surface de son histoire.

Au Canada, TKMS a été retenu comme fournisseur privilégié pour un programme pouvant porter sur douze sous-marins. Le groupe poursuit parallèlement des négociations finales avec l'Inde pour six sous-marins, avec une option sur trois autres, et développe des projets au Brésil ainsi qu'une coopération avec l'espagnol Navantia.

A moyen terme, TKMS confirme son objectif d'une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'environ 10% et d'une marge d'EBIT ajusté supérieure à 7%. Son flux de trésorerie disponible est toutefois tombé à -204 millions d'euros sur neuf mois, contre 631 millions un an plus tôt, en raison de décaissements prévus liés à l'exécution des contrats.

Valeurs associées

TKMS
86,800 EUR XETRA 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York
    Wall Street recule avec les doutes sur un apaisement au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 12.08.2026 06:45 

    La Bourse de New York ‌a fini en baisse mardi en raison des doutes croissants sur ​l'imminence d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran permettant notamment une réouverture du détroit d'Ormuz, tandis qu'Amazon et Alphabet ont aussi pesé sur la ​tendance. L'indice ... Lire la suite

  • Les locaux de SpaceX (Crédit: / Adobe Stock)
    Le fonds souverain norvégien dévoile une participation de 1,22 milliard de dollars dans SpaceX
    information fournie par Zonebourse 12.08.2026 06:36 

    Le plus grand fonds souverain au monde détenait fin juin 0,05% de SpaceX, une participation valorisée à 1,227 milliard de dollars. Une participation conséquente mais très éloignée de la valeur de sa première ligne, Nvidia (62 milliards de dollars). Le fonds souverain ... Lire la suite

  • Les secouristes extraient Daniela Andrea Largo Sanchez des décombres d'un immeuble effondré à Pereira le 11 août 2026, après le séisme ayant frappé la Colombie ( AFP / David SALAZAR )
    Séisme en Colombie: une rescapée sauvée des décombres, le bilan revu à baisse
    information fournie par AFP 12.08.2026 06:33 

    Les secouristes ont extrait dans la nuit de mardi à mercredi une rescapée des décombres d'un immeuble effondré à Pereira, des dizaines d'heures après la survenue lundi matin du séisme le plus meurtrier du siècle en Colombie, dont le bilan a été révisé à la baisse ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 12.08.2026 06:29 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AMUNDI ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,48 +0,20%
Or
4 393,64 +0,58%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
EUR/USD SPOT
1,15339 -0,07%
TOTALENERGIES
76,59 +1,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank