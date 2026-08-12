Le constructeur de navires de guerre TKMS relève à nouveau ses objectifs

Le constructeur naval allemand a vu son chiffre d'affaires progresser de 19% sur les neuf premiers mois de son exercice, tandis que son EBIT ajusté a augmenté de 13%. Fort d'un carnet de commandes de 20,1 milliards d'euros, TKMS relève ses prévisions annuelles et confirme ses ambitions à moyen terme.

Le groupe de Kiel a enregistré une progression moins rapide de ses résultats que de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025/2026, si bien que la marge d'EBIT ajusté a reculé de 6,1% à 5,8%. TKMS explique ce recul par la montée en puissance de nouveaux programmes de construction, la livraison de trois sous-marins issus d'anciens projets et la hausse des coûts administratifs liés à sa scission.

Le groupe allemand a relevé ses prévisions pour l'exercice clos fin septembre. Il table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires de 10% à 12%, contre 2% à 5% auparavant, et vise une marge d'EBIT ajusté pouvant atteindre 6,5%, contre une prévision précédente supérieure à 6%. C'est le second relèvement en six mois.

Les sous-marins ont largement soutenu les résultats. Le chiffre d'affaires de cette activité a atteint 1 milliard d'euros et son EBIT ajusté a quadruplé, à 46 millions. Atlas Electronics a également affiché une forte croissance, avec des ventes en hausse de 28% et un EBIT ajusté en progression de 31%.

Un carnet de commandes qui s'étoffe en Allemagne et ailleurs

Les prises de commandes ont atteint 3,6 milliards d'euros sur neuf mois, soit environ deux fois le chiffre d'affaires de la période. Le carnet de commandes s'élevait à 20,1 milliards d'euros fin juin, notamment grâce à la commande norvégienne de deux sous-marins supplémentaires de classe 212CD.

TKMS a également signé, après la clôture du trimestre, un contrat portant sur quatre frégates MEKO A-200 DEU destinées à la marine allemande, assorti d'une option pour quatre unités supplémentaires. Le groupe présente ce contrat, qui sera comptabilisé au quatrième trimestre, comme la plus importante commande de navires de surface de son histoire.

Au Canada, TKMS a été retenu comme fournisseur privilégié pour un programme pouvant porter sur douze sous-marins. Le groupe poursuit parallèlement des négociations finales avec l'Inde pour six sous-marins, avec une option sur trois autres, et développe des projets au Brésil ainsi qu'une coopération avec l'espagnol Navantia.

A moyen terme, TKMS confirme son objectif d'une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'environ 10% et d'une marge d'EBIT ajusté supérieure à 7%. Son flux de trésorerie disponible est toutefois tombé à -204 millions d'euros sur neuf mois, contre 631 millions un an plus tôt, en raison de décaissements prévus liés à l'exécution des contrats.