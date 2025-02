Le constructeur de bus Otokar choisit Forsee Power pour électrifier son autocar e-TERRITO

Paris, le 3 février 2025 - 7h30 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSEE – la « Société »), expert des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce que le constructeur turc Otokar a choisi le système de batteries FORSEE ZEN LFP pour équiper son véhicule e-TERRITO, disponible en versions 12 m et 13 m.





Otokar accélère sa transition vers une mobilité zéro émission



Leader du marché des autobus en Turquie, Otokar propose une gamme complète de véhicules de 6 à 21 mètres, couvrant les besoins du transport urbain, scolaire, interurbain et touristique. Ses véhicules sont fabriqués en Turquie et commercialisés dans plus de 75 pays, répondant ainsi aux exigences des opérateurs de transport de passagers à travers le monde.





Dans le cadre de sa stratégie de décarbonation, Otokar a développé une gamme complète de véhicules zéro émission, incluant l’e-TERRITO, un autocar interurbain électrique pouvant transporter 57 passagers en version 12 m et 63 passagers en version 13 m. Une version améliorée de l’e-TERRITO, dotée d’une capacité de 450 kWh, a été lancée en 2024.





Otokar a sélectionné le système de batteries haute énergie FORSEE ZEN LFP 36, offrant 400 km d’autonomie et une recharge complète en moins de 4 heures.