Le constructeur d'aéronefs-taxis Vertical nomme Fabrice Brégier, ancien dirigeant d'Airbus, au poste de président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour sur l'évolution du titre)

Le développeur d'aéronefs de transport de personnes Vertical Aerospace a annoncé lundi avoir nommé Fabrice Brégier, ancien directeur général de la division Avions commerciaux d'Airbus AIR.PA , à la présidence de son conseil d'administration.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Cette annonce intervient alors que les entreprises d'eVTOL (aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux, pour « electric vertical take-off and landing ») se livrent à une course effrénée pour obtenir les autorisations réglementaires avant le lancement commercial de leurs appareils.

* Parallèlement à son appareil entièrement électrique Valo, piloté et pouvant accueillir quatre passagers, Vertical développe une variante hybride-électrique, qui offrirait une plus grande autonomie et une plus grande flexibilité opérationnelle.

* Les entreprises du secteur eVTOL se tournent également davantage vers le marché militaire dans un contexte de hausse des dépenses de défense, le développement commercial prenant plus de temps que prévu.

* Bregier a récemment occupé le poste de président de Palantir Technologies PLTR.O France de 2018 à 2024.

* Outre ses fonctions de directeur général de la filiale d’Airbus de 2012 à 2018, Bregier a été directeur des opérations du groupe, où il a dirigé le développement du programme A350 et le redressement opérationnel de l’entreprise.

* Vertical a indiqué que Ben Story, qui occupe le poste de président par intérim de la société depuis mai, resterait membre du conseil d’administration.

* L'action de la société a légèrement reculé dans l'après-midi.