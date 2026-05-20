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Le constructeur chinois Chery espère s'implanter sur le marché américain au moment "opportun"
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 07:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le plus grand exportateur automobile chinois, Chery 9973.HK , envisage de s'implanter sur le marché américain au moment opportun, a déclaré mercredi un responsable chargé de ses activités internationales, sans toutefois préciser de calendrier.

Le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait être ouvert aux constructeurs automobiles chinois s'ils construisaient des véhicules aux États-Unis, mais les groupes de l'industrie automobile américaine et les législateurs ont exhorté Trump à ne pas ouvrir la porte aux voitures chinoises.

"Lorsque nous trouverons le moment opportun à l'avenir, nous espérons vraiment nous y implanter", a déclaré Zhang Guibing, président de Chery International, aux journalistes au siège de l'entreprise.

"Tout le monde sait que le marché automobile américain est énorme... nous avons clairement l'intention de vendre des voitures aux États-Unis. Tout le monde a clairement cette intention."

M. Zhang a précisé que toute initiative dépendrait de l'état de préparation de Chery ainsi que des politiques de l'industrie automobile dans les deux pays.

Les États-Unis constituent depuis longtemps une cible prisée mais difficile pour les constructeurs automobiles chinois qui cherchent à se développer au-delà de leur marché intérieur, où la concurrence est féroce, mais ils imposent des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

D'autres obstacles sont les restrictions américaines sur la technologie chinoise des voitures connectées et la surveillance croissante des législateurs.

Chery n'a pas encore ajouté les États-Unis à ses destinations d'exportation. À l'instar d'autres constructeurs automobiles chinois, le groupe s'est plutôt concentré sur l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, où la demande de véhicules chinois à bas prix a augmenté.

Les constructeurs automobiles chinois, qui prônent une stratégie gagnant-gagnant pour se développer à l'échelle mondiale, s'associent de plus en plus avec des constructeurs traditionnels afin d'exploiter des usines sous-utilisées à travers l'Europe.

Certaines entreprises automobiles chinoises gèrent des laboratoires de R&D et de conception aux États-Unis, où certaines sociétés liées à la Chine ont établi ou étendu une présence industrielle par le biais de marques non chinoises.

Volvo Cars, filiale de Geely GEELY.UL , exploite une usine en Caroline du Sud.

Le constructeur automobile chinois envisageait une expansion aux États-Unis et pourrait faire une annonce dans les 24 à 36 prochains mois, a déclaré son directeur de la communication mondiale, Ash Sutcliff, aux journalistes lors du Consumer Electronics Show de janvier à Las Vegas.

Le plus grand constructeur chinois de véhicules électriques, BYD 1211.HK 002594.SZ , est présent aux États-Unis grâce à ses activités dans le domaine des bus électriques, mais a déclaré ne pas avoir l'intention d'y vendre des voitures particulières.

Xiaomi 1810.HK , autre acteur chinois de premier plan sur le marché des véhicules électriques, a déclaré ne pas avoir l'intention de pénétrer le marché américain.

BYD, Chery, Geely et Great Wall Motor 601633.SS ont également exploré ou étendu leurs activités au Mexique et en Amérique latine, des régions considérées comme des tremplins potentiels ou des alternatives pour accéder au marché nord-américain.

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